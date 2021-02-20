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Суббота, 20 февраля 2021, 09:45 мск

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Жители Техаса получили счета за электроэнергию в тысячи долларов из-за холодов

Аномальное похолодание в американском Техасе привело к неожиданным для граждан последствиям. В чвязи с холодами американцы стали потреблять в разы больше электроэнергии, что вызвало ее подорожание. В итоге некоторые жители штата стали получать счета в тысячи долларов, передает ТАСС. Местные СМИ сообщают, что в отдельных случаях в квитанциях за израсходованную энергию значится сумма в 17 тыс. долларов.

Изменение показателей в счетах объясняется тем, что в условиях резкой нехватки электроэнергии на фоне существенного похолодания ее стоимость для оптовых закупщиков резко возросла с 50 долларов до 9 тыс. долларов за мегаватт. Местные власти заверили, что после ожидаемого потепления цены придут в норму.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 20.02.21

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Метки / США

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