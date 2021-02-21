В Нигерии потерпел крушение военный самолет

Самолет ВВС Нигерии потерпел крушение при заходе на посадку. Все, кто был на борту, погибли, об этом сообщает местная газета Vanguard.

Авиакатастрофа произошла в аэропорту Абуджи. Воздушное судно King Air 350 вылетело из столицы Нигерии в Минну. Экипаж сообщил об отказе одного из двигателей.

Самолет развернулся и попытался приземлиться, но разбился в поле неподалеку от посадочной полосы.

На борту находились шесть пассажиров и два члена экипажа. Все они погибли.

«Мы должны сохранять спокойствие и дождаться результатов расследования военных», – написал в твиттере министр авиации Нигерии Хади Сирика.

Абуджа, Зоя Осколкова

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