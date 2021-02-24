Индийские рыбаки нашли на берегу океана трехглазого монстра

В Индии рыбаки обнаружили на берегу океана загадочное существо с тремя глазами. Это может быть неизвестное науке животное или мутант, пишет газета Times of India.

Странную находку сделали жители города Чирала индийского штата Андхра-Прадеш. Существо с тремя глазами весит чуть больше трех килограммов и резиновое на ощупь, хотя по виду напоминает камень.

Сначала рыбаки боялись трогать «монстра», но позже убедились, что животное мертво. «Мы никогда прежде не видели ничего подобного. Обычно мы знаем, каких рыб можно выловить здесь, но это что-то очень странное», – рассказал один из рыбаков.

Судя по всему, найденное существо является представителем редкого вида, а может быть мутантом. Сотрудники рыбинспекции предположили, что это может быть морская губка, однако в этой местности губки не водятся из-за сильного загрязнения океана.

Дели, Зоя Осколкова

Дели. Другие новости 24.02.21

Швеция хочет купить российскую вакцину от коронавируса в обход ЕС. / Эйфелеву башню покрасят в золото. / Сербия направила в Северную Македонию вторую партию вакцины от коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»