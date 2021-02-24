Чиновника Минобороны Австралии обвинили в домогательствах 4 женщины

В Австралии несколько девушек обвинили сотрудника аппарата Минобороны страны в сексуальных домогательствах. Первой о недопустимом поведении рассказала экс-сотрудница кабмина страны 26-летняя Бриттани Хиггинс. По ее словам, ее изнасиловали непосредственно в офисе министра обороны Линды Рейнолдс в 2019 году.

Она рассказала, что обращалась в полицию через некоторое время после преступления в ее отношении, но заявление все-таки подавать не стала, опасаясь последствий для своей карьеры. Сейчас на сексуальное домогательство жалуются уже четыре женщины. И все они и все обвиняют одного и того же мужчину. Одна из пострадавших заявила, что сотрудник министерства погладил её бедро под столом.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон пообещал провести тщательное расследование, передает RT. Тем временем Линда Рейнолдс столкнулась с давлением из-за этих жалоб и ушла на больничный. Некоторые политики считают, что её необходимо отправить в отставку.

Канберра, Иван Гридин

Канберра. Другие новости 24.02.21

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