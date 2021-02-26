Акула-мутант с человеческим лицом испугала рыбаков в Индонезии

В Индонезии рыбаки вытащили из сетей мертвую акулу, которая была беременна. У одного из нерожденных акулят был очень странный дефект, который напугал местных жителей.

Рыбак Абдулла Нуран выловил беременную акулу у побережья провинции Восточная Нуса-Тенгар. Когда животное выпотрошили, обнаружилось три плода. Два из них ничем не отличались от обычных акул, а голова третьего была необычной.

По мнению биолога Дэвида Шиффмана, маловероятно, что речь идет о новом виде акулы. Скорее это генетический дефект – мутация, которая повлияла на внешний вид плода.

Фотографии неродившегося акуленка быстро разлетелись по Сети. Некоторые пользователи считают, что он похож на персонажа популярного мультика.

Джакарта, Зоя Осколкова

Джакарта. Другие новости 26.02.21

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