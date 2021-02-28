Болгария требует усилить санкции против России «за шпионаж»

Болгария обвинила Россию в шпионаже и потребовала ввести против РФ новые санкции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос на заседании Европарламента поднял болгарский депутат Ангел Джамбазки. Он напомнил, что осенью 2020 года МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух российских дипломатов, работавших в Софии, так как они «занимались сбором конфиденциальной государственной информации о болгарских вооружённых силах» (правда, никаких доказательств представлено не было, уточняет RT). А после этого главный прокурор республики Иван Гешев сообщили в министерство иностранных дел страны о «разведывательной деятельности, осуществляемой в Болгарии иностранным гражданином, обладающим дипломатической неприкосновенностью». Джамбазки утверждает, что речь шла о военном атташе посольства России в Софии.

«Рассматривает ли Еврокомиссия возможность расширения круга затрагиваемых лиц и наращивания санкций в отношении России? Рассматривает ли она возможность продления санкций?» – вопрошал Джамбазки.

О реакции Европарламента пока не сообщается.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 28.02.21

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