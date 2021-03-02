Семья умершего пациента с коронавирусом забила медсестру до комы

Две нигерийские медсестры подверглись нападению со стороны семьи умершего пациента с коронавирусом. У одной нападавшие вырвали волосы, пострадавшая также получила перелом. Вторую медсестру забили до состояния комы, передает Associated Press.

После нападений медсестры Федерального медицинского центра в городе Ово на юго-западе Нигерии прекратили лечение пациентов, потребовав от больницы повысить безопасность в медучреждении. Прошло почти две недели, прежде чем они вернулись к работе с круглосуточной охраной.

Нападение в Нигерии в начале прошлого месяца было лишь одним из множества нападений на медицинских работников во всем мире во время пандемии коронавируса. В новом отчете Женевского агентства Insecurity Insight и Центра прав человека Беркли Калифорнийского университета говорится, что в прошлом году выявлено более 1100 угроз или актов насилия в отношении медицинских работников и медицинских учреждений. Исследователи отмечают, что около 400 из этих атак были связаны с пандемией, многие из которых были вызваны страхом или разочарованием.

Наибольшее количество нападений на медработников произошло прошлой весной и летом, когда коронавирус охватил весь земной шар. Однако недавние события от Нигерии до Нидерландов, где в январе участники беспорядков подожгли центр тестирования на Covid-19, доказывают, что угроза сохраняется.

Отмечается, что медицинские работники, от хирургов до парамедиков, давно сталкиваются с атаками или запугиванием на работе, особенно в зонах конфликтов. Эксперты говорят, что причиной многих нападений являются страх или недоверие как со стороны родственников умерших пациентов, как и со стороны общества в целом. Коронавирус усилил эту напряженность, констатировали авторы исследования.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.03.21

USA Today: действия Пентагона в Ираке и Сирии привели к всплеску террористической активности. / В Японии испортилась партия вакцины от коронавируса из-за поломки холодильника. / США отказались делиться вакциной с другими странами. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»