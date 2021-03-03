В Боливии семь студентов погибли во время давки

В Боливии семь студентов скончались от травм, полученных в университете. Молодые люди упали с балкона по время потасовки, которая стала причиной давки, сообщает газета El Deber.
Учащиеся пришли на собрание в Университет Эль-Альто, посвященное грядущему ремонту студенческого центра. Во время обсуждения начался конфликт, который перерос в потасовку и обернулся трагедией.
Перила балкона в коридоре не выдержали натиска толпы и подломились. Несколько человек упали с высоты в 16 метров. Трое пострадавших скончались на месте, еще четверо умерли в больнице. Четыре студента госпитализированы с травмами.
Администрация университета объявила семидневный траур в связи со случившимся. Полиция Боливии расследует причины произошедшего и устанавливает виновных.
Сукре, Зоя Осколкова
Сукре. Другие новости 03.03.21
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