В Боливии семь студентов погибли во время давки

В Боливии семь студентов скончались от травм, полученных в университете. Молодые люди упали с балкона по время потасовки, которая стала причиной давки, сообщает газета El Deber.

Учащиеся пришли на собрание в Университет Эль-Альто, посвященное грядущему ремонту студенческого центра. Во время обсуждения начался конфликт, который перерос в потасовку и обернулся трагедией.

Перила балкона в коридоре не выдержали натиска толпы и подломились. Несколько человек упали с высоты в 16 метров. Трое пострадавших скончались на месте, еще четверо умерли в больнице. Четыре студента госпитализированы с травмами.

Администрация университета объявила семидневный траур в связи со случившимся. Полиция Боливии расследует причины произошедшего и устанавливает виновных.

Сукре, Зоя Осколкова

Сукре. Другие новости 03.03.21

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