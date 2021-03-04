Самая известная старая птица в мире высидела еще одного детеныша в возрасте 70 лет

Самая старая из известных диких птиц в мире 70-летняя самка альбатроса, названная орнитологом Мудрость (Wisdom), в этом году высидела своего сорокового детеныша на атолле Тихого океана. О редком событий написала газета The Independent.

Именно эту самку лайсанского альбатроса обнаружили защитники природы в 1956 году, когда ее возраст составлял примерно пять лет. С тех пор они наблюдают за ней, и каждый раз она возвращается на атолл Тихоокеанский Мидуэй, куда альбатросы выводят своих детенышей.

Альбатросы – это вид, известный тем, что они образуют долговременные моногамные пары, но птица по имени Мудрость сменила нескольких партнеров за свою жизнь. По словам Бет Флинт из USFWS, с 2010 года Мудрость живет с самцом по имени Акеакамай.

«Каждый год, когда возвращается Мудрость, мы узнаем больше о том, как долго морские птицы могут жить, и насколько они плодовиты», – цитирует газета Флинта.

Зоологи издавна считали, что альбатросы живут максимум 40 лет. Эти птицы проводят до 90 процентов своей жизни в воздухе или в море, отправляясь на материк только для размножения. После оплодотворения самки обычно откладывают только одно яйцо.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 04.03.21

Пушков высмеял заявление США об отказе от политики «свержения режимов». / Лидер косовских сепаратистов подтвердил курс на объединение края с Албанией. / Строительство «Северного потока – 2» продлено до сентября. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»