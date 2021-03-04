В США отменили заседание конгресса из-за угрозы штурма Капитолия

Конгресс США отменил заседание, запланированное на 4 марта, в связи с угрозой штурма Капитолия. Разведка получила данные, что экстремисты обсуждают возможность организации беспорядков на эту дату.

Палата представителей изменила график голосования в свете предупреждения правоохранителей об угрозах безопасности, решив провести голосование по законопроекту о реформе полиции в среду вечером, а не в четверг, как планировалось, пишет CNN.

Министерство внутренней безопасности (DHS) и ФБР заявили, что у спецслужб имеются данные о готовящемся штурме. В частности, разведчикам удалось перехватить онлайн-переговоры членов экстремистской группы «Три процента», где обсуждался захват Капитолия 4 или 6 марта.

В целях предотвращения угрозы жизни законодателей со стороны участников беспорядков группировка силовиков в Вашингтоне была увеличена. В частности, в настоящее время в Капитолии все еще находятся служащие Национальной гвардии, а также усилены другие меры безопасности.

При этом, по словам источников в правоохранительных органах, нет информации о том, чтобы экстремисты активно готовились к штурму. По крайне мере, нет данных о прибытии членов экстремистских группировок в столицу США.

Сенатор от штата Калифорния, демократ Алекс Падилья сообщил CNN, что его коллеги относятся к новым сообщениям спецслужб очень серьезно. «Нам еще предстоит привлечь к ответственности участников беспорядков 6 января, а также внести много изменений для обеспечения безопасности Капитолия в будущем. Откровенно говоря, эта информация от DHS может быть новой, но не очень удивительной», – подчеркнул сенатор.

Как писал «Новый День», 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США в Вашингтоне во время слушаний по вопросу признания победы Джо Байдена на президентских выборах, и устроили там погром. Заседание было прервано и возобновилось лишь через несколько часов: по итогам дебатов Сенат и Палата представителей утвердили избрание Байдена президентом США. В результате столкновений с полицией погибли пять человек, в том числе полицейский, более 50 были задержаны.

Москва, Зоя Осколкова

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