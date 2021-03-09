В Мексике в акции феминисток пострадали более 60 сотрудниц полиции

В Мексике прошла акция протеста против дискриминации женщин. К охране порядка привлекли 2,7 тысячи сотрудниц полиции. В результате столкновений с демонстрантами различные травмы получили более 80 человек, из них 62 женщины-полицейские.

Акция проходила в столице, участники протеста выступали за равные права и эмансипацию. Местные власти основательно подготовились к мероприятию, огородили исторические здания и памятники, чтобы защитить от вандализма, а также привлекли к охране порядка несколько тысяч полицейских.

Протестующие прошли в центре города к площади независимости у Национального дворца. Там они снесли металлические ограждения и напали на безоружный кордон. Активистки облили стоящих в проеме ограждения женщин-полицейских бензином и подожгли, передает РИА «Новости».

«В ходе марша, организованного в честь Международного женского дня, на данный момент получили ранения 62 сотрудниц полиции и 19 гражданских лиц. Девять полицейских и одно гражданское лицо госпитализированы и находятся в стабильном состоянии», – сообщается в твиттере министерства общественной безопасности Мексики.

Согласно оценкам властей участие в акции приняли около 20 тысяч человек. Официальный представитель столичной прокуратуры Улисес Лара заявил, что надзорное ведомство намерено провести расследование актов насилия в ходе манифестации.

По статистике, в Мексике тысячи женщин подвергаются насилию ежегодно. В день погибают в среднем 10 мексиканок, половину из них убивают мужья, сожители и родственники. 50% преступлений против женщин в стране остаются безнаказанными.

Мехико, Зоя Осколкова

Мехико. Другие новости 09.03.21

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