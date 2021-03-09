Без иностранных зрителей: власти Японии решили важный вопрос по Олимпиаде в Токио – СМИ

Из Японии приходят новые подтверждения того, что власти страны Восходящего Солнца намерены провести Олимпийские Игры в Токио без иностранных зрителей. Агентство Киодо со ссылкой на источники сегодня сообщило, что Япония решила не принимать зарубежных болельщиков на летней Олимпиаде в Токио. Такое решение принято, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране, рассказали чиновники, знакомые с этим вопросом.

По сведениям Kyodo, данный вопрос рассматривался на прошлой неделе во время совещания с главами Международных олимпийского и паралимпийского комитетов при участии представителей властей Токио. Правительство Японии с учетом того, что во многих странах были выявлены более заразные штаммы коронавируса, и, принимая во внимание озабоченность японской общественности насчет Covid-19, сочло, что прием иностранных болельщиков невозможен.

На прошлой неделе сообщалось, что Олимпиада в Токио, скорее всего, пройдет без болельщиков из-за рубежа. Отмечалось, что окончательное решение будет принято в марте на заседании правительства Японии, властей Токио, оргкомитета Игр, а также Международного олимпийского комитета.

Ранее сегодня японские СМИ сообщили, что церемония старта эстафеты олимпийского огня пройдет без зрителей из-за действующих в Японии антиковидных мер. Мероприятие намечено на 25 марта в футбольном тренировочном центре в префектуре Фукусима.

Согласно итогам январского опроса Asahi Shimbun, около 86% японцев полагают, что Олимпиаду в Токио предстоящим летом нельзя проводить из-за распространения коронавируса.

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования перенесли на следующий год. Олимпиада должна пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Токио, Наталья Петрова

Токио. Другие новости 09.03.21

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