2020 год стал самым смертоносным в истории США

Центр по контролю и профилактике заболеваний США заявил, что прошлый год стал самым смертоносным за всю историю страны. Выводы специалистов приводит издание Politico.

В 2020 году в Соединенных Штатах было зафиксировано более 3 млн смертей, что на 15% больше, чем годом ранее. Такой резкий скачок наблюдался более ста лет назад – в 1918 году эпидемия испанки стала причиной смерти сотен тысяч американцев.

Коронавирус стал третьей по значимости причиной смерти в США после болезней сердца и онкологических заболеваний. По официальным данным, Covid-19 опередил даже непреднамеренные травмы.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом в США превысило 29 млн человек, более 529 тысяч скончались.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 11.03.21

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