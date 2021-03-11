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Четверг, 11 марта 2021, 09:32 мск

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2020 год стал самым смертоносным в истории США

Центр по контролю и профилактике заболеваний США заявил, что прошлый год стал самым смертоносным за всю историю страны. Выводы специалистов приводит издание Politico.

В 2020 году в Соединенных Штатах было зафиксировано более 3 млн смертей, что на 15% больше, чем годом ранее. Такой резкий скачок наблюдался более ста лет назад – в 1918 году эпидемия испанки стала причиной смерти сотен тысяч американцев.

Коронавирус стал третьей по значимости причиной смерти в США после болезней сердца и онкологических заболеваний. По официальным данным, Covid-19 опередил даже непреднамеренные травмы.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом в США превысило 29 млн человек, более 529 тысяч скончались.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 11.03.21

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Метки / США

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