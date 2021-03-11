В Индонезии школьный автобус с 62 пассажирами рухнул в пропасть

В Индонезии школьный автобус упал в пропасть. В результате 26 человек погибли. Об этом сообщает Jakarta Globe.

Трагедия произошла в индонезийской провинции Западная Ява. Автобус перевозил старшеклассников с родителями и учителями, всего в салоне было 62 человека.

Неподалеку от населенного района Сумеданг водитель не справился с управлением, и автобус рухнул в пропасть. К месту происшествия приехали спасатели.

В результате 26 человек погибли, 35 госпитализированы с различными травмами. Сообщается, что одного человека до сих пор не удается извлечь из-под обломков.

Джакарта, Зоя Осколкова

Джакарта. Другие новости 11.03.21

2020 год стал самым смертоносным в истории США. / Ученые назвали снижающий давление сок. / Ученые обнаружили на Земле обломок погибшей планеты. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»