В Черногории из-за пандемии ужесточили правила въезда иностранцев

Власти Черногории вновь ужесточили правила въезда иностранных граждан в рамках мер по борьбе с коронавирусом, введенных накануне правительством страны.

Теперь граждане Черногории, иностранцы с постоянным или временным проживанием в Черногории, а также все остальные иностранные граждане, если они не прибывают из Боснии и Герцеговины, Сербии, Косово или Албании, должны предоставить при въезде в страну один из трех документов: отрицательный результат теста на Covid-19 не старше 48 часов (ПЦР-тест или тест на антигены), серологическое исследование на антитела (не старше 1 месяца) или справку о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает «Вестник АТОР».

Эта мера будет действовать в течение недели с возможностью продления.

Добавим, что по решению правительства страны в 11 муниципалитетах – Подгорице, Будве, Тивате, Герцег-Нови, Улцине, Цетинье, Никшиче, Плужине, Баре, Которе и Плевле – в пятницу, 12 марта, перестанут работать детские сады, школы, заведения общепита и магазины. Вводится запрет на передвижение за пределы указанных муниципалитетов.

По данным минздрава Черногории, в больницах страны занято 67% мест для пациентов с коронавирусом.

Подгорица, Наталья Петрова

Подгорица. Другие новости 11.03.21

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