В Монголии шесть человек погибли из-за песчаной бури

Песчаная буря стала причиной бедствия в Монголии. Жертвами стихии стали шесть человек, еще более 80 считаются пропавшими без вести, сообщает телеканал CGTN.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям страны, среди погибших – пять пастухов и один ребенок. Кроме того, около 550 человек пропали без вести, к настоящему моменту 467 из них удалось найти, поиски остальных продолжаются.

В некоторых западных районах Монголии песчаная буря стала причиной массовых отключений электричества.

Ранее из-за песчаного шторма в аэропорту столицы Китая отменили более 400 рейсов. На дорогах Пекина образовались многокилометровые пробки. Власти объявили желтый уровень опасности в черте города.

Улан-Батор, Зоя Осколкова

Улан-Батор. Другие новости 15.03.21

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