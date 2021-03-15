Власти Индии хотят сделать криптовалюты незаконными

В правительстве Индии готовится к рассмотрению законопроект, предусматривающий полный запрет криптовалют в стране. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно инициативе хранение, выпуск, майнинг, торговля и передача криптовалют будут караться штрафами. При этом законопроект предусматривает полугодовой переходный период, в который граждане должны будут избавиться от криптовалютных активов.

Отмечается, что это решение станет одним из самых жестких по отношению к цифровым деньгам в мире, а Индия, в случае принятия законопроекта, будет первой крупной экономикой, которая полностью запретит криптовалюты.

Ранее майнинг и торговлю криптомонетами запретили в Китае, однако гражданам КНР не запрещается хранить цифровую валюту.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

Нью-Дели. Другие новости 15.03.21

Итальянские СМИ назвали Сербию «вакцинным раем». / США запустили процесс отъёма всех активов у олигархов Украины – киевский эксперт. / Пекин призвал Украину не политизировать китайский бизнес в Крыму. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»