Северная Корея посоветовала Байдену «не распространять зловоние», если он хочет спать спокойно

В первом в истории северокорейском комментарии к администрации президента США Джо Байдена во вторник сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына раскритиковала Соединенные Штаты и Южную Корею за их совместные военные учения. Она посоветовала американцам избегать дальнейших провокаций, если они хотят «хорошо выспаться», сообщили Reuters и AP.

Заявление Ким Ё Чжон прозвучало в тот день, когда госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин отправились в тур по Азии, чтобы обсудить с КНДР и другие региональные вопросы, связанные с интересами США, Японии и Южной Кореи. Они находятся в Токио и встретятся с официальными лицами Южной Кореи в Сеуле в среду.

«Мы пользуемся этой возможностью, чтобы предупредить новую администрацию США, которая пытается распространить зловоние в нашей стране», – сказала Ким в сообщении, цитируемом государственным информационным агентством KCNA. – Если (администрация США) хочет спать спокойно в течение следующих четырех лет, в первую очередь следует избегать распространения этого зловония».

По словам высокопоставленного чиновника, в феврале правительство Байдена несколькими способами пыталось «снизить риск эскалации» с Северной Кореей. Однако Пхеньян пока не отреагировал на усилия США.

Лидер КНДР Ким Чен Ын дважды встречался с бывшим президентом США Дональдом Трампом: в 2018 году в Сингапуре, а год спустя во Вьетнаме. Однако им не удалось согласовать условия отмены санкций США, и с тех пор Пхеньян провел серию испытаний ракет малой дальности. Однако Северная Корея прекратила ядерные испытания и запуски баллистических ракет. В это время крупных совместных учений между США и Южной Кореей не проводилось.

В последние дни войска Южной Кореи и США начали совместные весенние военные учения, которые, однако, ограничиваются компьютерным моделированием из-за риска коронавируса и усилий по поддержанию диалога между Южной и Северной Кореей.

«Маневры и военные действия никогда не могут идти рука об руку с диалогом и сотрудничеством», – сказал Ким Ё Чжон, которая относительно недавно стала ярым критиком Сеула в сообщениях, передаваемых северокорейскими СМИ.

Пхеньян, Елена Васильева

Пхеньян. Другие новости 16.03.21

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