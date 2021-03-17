В США обнаружили таинственный воздушный коридор у «Зоны 51»

Американские журналисты обнаружили подозрительную воздушную активность между знаменитой «Зоной 51» и территорией в Тихом океане. Об этом сообщают местные СМИ.

В результате анализа данных из сервисов мониторинга авиаполетов было установлено, что существует воздушный коридор с особым режимом полетов, соединяющий «Зону 51», расположенную на территории американского штата Невада, с квадратом в Тихом океане. Гражданской авиации строго запрещено летать над этой территорией.

Условный коридор, в котором регистрируется странная воздушная активность, имеет протяженность более 700 километров, а ширина его составляет 20 – 25 километров. Ранее в этом районе был зафиксирован пролет высотного самолета армии США.

В «Зоне 51» расположен военный объект Соединенных Штатов. Существует целый ряд конспирологических гипотез, связанных с этой военной базой. Например, многие верят, что здесь хранятся тела инопланетян и их корабли, захваченные во время Розуэлльского инцидента в 1947 году.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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