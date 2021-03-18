При крушении военного вертолета в Афганистане погибли девять человек

В Афганистане потерпел крушение военный вертолет. По последним данным, погибли девять человек. Очевидцы утверждают, что вертолет был сбит.
ЧП произошло сегодня ночью в округе Бехсуд, провинции Вардак, в центральной части Афганистана, сообщает Минобороны страны.
«В результате инцидента погибли девять представителей сил безопасности. Министерство обороны расследует причину крушения», – говорится в заявлении.
Местные жители сообщили агентству Reuters, что вертолет был сбит ракетой при взлете.
Кабул, Зоя Осколкова
Кабул. Другие новости 18.03.21
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