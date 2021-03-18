Крупнейшую в Японии АЭС признали плохо защищенной от террористов

Государственный Комитет по контролю за атомной энергетикой в Японии признал АЭС «Касивадзаки-Карива» не соответствующей нормам безопасности. Об этом сообщает телеканал NHK.

Специальная комиссия установила, что на атомной станции не приняты меры «против проникновения террористов». В помещениях, где должны соблюдаться максимальные меры безопасности, могут находиться посторонние люди.

Кроме того, на АЭС «Касивадзаки-Карива» не обеспечена должная сохранность ядерных материалов.

Компания Tokyo Electric Power согласилась с выводами проверяющих и обещала в ближайшее время устранить все нарушения.

«Касивадзаки-Карива» является первой в мире по совокупной мощности ее семи ядерных реакторов. В настоящее время станция не работает, так как Комитет по контролю за атомной энергетикой не выдает разрешение на запуск.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 18.03.21

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