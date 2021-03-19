Жители Тайваня массово меняют имя на «Лосось»

На Тайване маркетинговая акция сети суши-ресторанов Sushiro обернулась проблемами для властей. Жители ринулись массово менять свои имена, чтобы получить бесплатную еду.

Компания общепита Sushiro заявила, что покормит каждого бесплатно, кто сменит свое имя на «Лосось» (Куэй Джу). По данным местных СМИ, на данный момент более 150 человек сделали это. Среди имен, которые берут себе тайваньцы, встречаются «Исключительно хороший лосось», «Принц из лосося» и «Жареный рис с лососем».

Получившие бесплатный обед жители привлекают и своих друзей. «Я сменила имя на Лосось и еще склонила к этому двоих своих друзей, – рассказала SET TV женщина по фамилии Тунг. – Когда акция закончится, мы просто вернем свои имена обратно».

Однако власти Тайваня не очень довольны сложившейся ситуацией. «Смена имени не только тратит время сотрудников государственных органов, но и приводит к ненужной бумажной волоките», – сказал заместитель министра внутренних дел Чэнь Цзун-цзянь. Он призвал общественность «позаботиться об административном ресурсе» и быть более разумными в будущем.

Тайбэй, Зоя Осколкова

Тайбэй. Другие новости 19.03.21

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