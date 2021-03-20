На Кубе упал метеорит

На острове Куба зафиксировали падение метеорита. Местные жители заметили вспышку, а сейсмологи говорят, что болид при столкновении с землей взорвался.

Предположительно, метеорит упал в районе города Моа на востоке острова, пишет издание Cubadebate. Местная сейсмологическая станция зафиксировала на небе несколько световых явлений.

«Как рассказали люди на месте происшествия, был замечен красный и белый свет, за которым последовал громкий взрыв», – говорится в сообщении. Некоторые очевидцы сравнили случившееся с молнией, они видели вспышку, но никаких толчков не ощутили.

По словам главы Национальной сейсмологической службы Энрике Аранго Ариаса, все говорит о том, что это был метеорит. «Судя по показаниям датчиков, это не был наземный взрыв, но наша техника зафиксировала ударную волну», – пояснил ученый.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Гавана, Зоя Осколкова

Гавана. Другие новости 20.03.21

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