В Индии дикий леопард забрался в дом и убил младенца

В Индии леопард забрался в жилой дом и убил маленькую девочку, а также ранил пять человек. Животное изловили и после обследования выпустили в джунгли. Об этом сообщает The Free Press Journal.

Нападение хищника произошло в городе Индаур индийского штата Мадхья-Прадеш. Зверь зашел в дом и укусил женщину, ее мужа он также ранил, когда тот пытался прогнать дикую кошку палкой.

Затем леопард забрался в другой дом и напал на 11-месячную девочку. От полученных травм малышка скончалась в больнице через несколько дней.

Хищника изловили, во время операции по его поимке были задействованы 40 человек. Леопарда усыпили с помощью дротика с транквилизатором и доставили в зоопарк. При этом зверь ранил еще троих человек – сторожа, сотрудника лесного ведомства и работника зоопарка.

После обследования леопарда вывезли подальше от жилых районов и выпустили.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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