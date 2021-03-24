В Австралии ожидают нашествия смертельно опасных пауков

Жителей Австралии предупредили о вероятном нашествии одного из наиболее опасных в мире видов пауков – сиднейского воронкового паука. Всему виной погодные условия.

Повышенная активность пауков наблюдается в Австралии на фоне наводнения и теплой погоды. Ранее местные жители опубликовали в соцсетях пугающие фото, на кадрах тысячи пауков мигрируют, покидая привычную среду.

Австралийский парк рептилий выпустил предупреждение. В поисках благоприятных условий пауки могут забираться в дома людей. Австралийцев призывают быть осмотрительнее: проверять обувь, постельное белье и одежду.

Укус сиднейского воронкового паука может вызвать тяжелые симптомы, состояние пострадавшего без медицинской помощи начнет резко ухудшаться, и в результате все закончится смертью.

Сидней, Зоя Осколкова

Сидней. Другие новости 24.03.21

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