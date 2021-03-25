В Англии разбился военный самолет

На юго-западе Англии потерпел крушение самолет ВВС Великобритании. По данным местных СМИ, пилоты успели катапультироваться.

Авиакатастрофа произошла в районе Сент-Мартинс, недалеко от города Хестон. Предположительно, воздушное судно Hawk T1 принадлежит 736-й эскадрилье военно-морской авиации, расположенной на авиабазе Culdrose.

Реактивный самолет выполнял тренировочный полет. По предварительно информации, пилоты успели катапультироваться и не пострадали.

Полицейские просят местных жителей не подходить близко к месту ЧП. На месте работают правоохранители. Выясняются причины произошедшего.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 25.03.21

«На защите общих ценностей»: США продолжают вооружать Албанию. / «Мы были рады…» Косовский «премьер-министр» назвал военные преступления НАТО «зарей освобождения». / В Госдепе США потребовали от Путина «вывода российских войск» из Донбасса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»