В Англии разбился военный самолет

На юго-западе Англии потерпел крушение самолет ВВС Великобритании. По данным местных СМИ, пилоты успели катапультироваться.
Авиакатастрофа произошла в районе Сент-Мартинс, недалеко от города Хестон. Предположительно, воздушное судно Hawk T1 принадлежит 736-й эскадрилье военно-морской авиации, расположенной на авиабазе Culdrose.
Реактивный самолет выполнял тренировочный полет. По предварительно информации, пилоты успели катапультироваться и не пострадали.
Полицейские просят местных жителей не подходить близко к месту ЧП. На месте работают правоохранители. Выясняются причины произошедшего.
Лондон, Зоя Осколкова
Лондон. Другие новости 25.03.21
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