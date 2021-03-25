В Мавритании американец захватил пассажирский самолет

В Мавритании мужчина захватил пассажирский самолет и грозится взорвать его. Об этом сообщает Al Arabiya.

Инцидент произошел в международном аэропорту Нуакшота, в столице Мавритании. По данным телеканала, захваченный самолет принадлежит авиакомпании Mauritania Airlines. На его борту нет пассажиров.

В настоящее время нет информации о требованиях захватчика, его личность не установлена. Известно, что он говорил с прибывшими на место правоохранителями на английском языке и назвал себя американцем. Мужчина угрожал взорвать или поджечь самолет, если силовики попытаются штурмовать лайнер.

Позже стало известно, что захватчика удалось задержать, при этом никто не пострадал.

Нуакшот, Зоя Осколкова

Нуакшот. Другие новости 25.03.21

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