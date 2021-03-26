Знахарь попросил похоронить его заживо, но не смог воскреснуть

В Замбии местный знахарь был уверен в том, что сможет воскреснуть. Поэтому он попросил местных жителей похоронить его. Однако что-то пошло не по плану, мужчина скончался.

Как пишет Zambian Watchdog, 22-летний знахарь уговаривал священника местной церкви и прихожан похоронить его. Он утверждал, что верующие скоро узрят его воскрешение. Однако жители отказывались помогать.

Тогда мужчина сам вырыл себе могилу и залез в нее. Несколько человек согласились закидать яму грунтом. Через некоторое время, когда знахарь так и не воскрес, люди начали петь церковные песни, чтобы ускорить процесс.

В результате прихожане все-таки решили выкопать знахаря, который к тому времени умер от недостатка кислорода.

Лусака, Зоя Осколкова

Лусака. Другие новости 26.03.21

«Мировая война нового типа»: Кремль отверг обвинения Франции. / «Независимость Косово необратима»: Европарламент поддержал Приштину. / В США жертвами торнадо стали пять человек. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»