На нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии прогремел взрыв

На нефтеперерабатывающем заводе в индонезийской провинции Западная Ява произошел взрыв и возник пожар. По последним данным, пострадали 28 человек.

Инцидент произошел в городе Балонган. Взрыв на НПЗ, принадлежащем Pertamina, был слышен на расстоянии до пяти километров, а пожар виден на расстоянии четырех километров.

В результате различные ранения получили 28 человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, из зоны бедствия пришлось эвакуировать более 700 жителей. В настоящее время они находятся в пунктах временного содержания.

Причины ЧП выясняются. Как сообщают местные СМИ, пожар мог возникнуть из-за удара молнии. Незадолго до инцидента в районе начался сильный ливень.

Джакарта, Зоя Осколкова

Джакарта. Другие новости 29.03.21

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