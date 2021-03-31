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Среда, 31 марта 2021, 13:52 мск

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В США семилетнего мальчика обвинили в изнасиловании

В США семилетнего ребенка обвинили в изнасиловании. Об этом сообщает радиостанция WWNY.

Обвинение было выдвинуто в штате Нью-Йорк. Следствие не разглашает детали дела. Известно лишь, что преступление было совершено в День благодарения.

Ребенка обвиняют в изнасиловании третьей степени. Согласно законодательству штата, это преступление считается наименее опасным и карается лишением свободы на срок до четырех лет. Дело будет рассматривать суд по семейным делам.

Адвокат мальчика назвал обвинения в адрес его подзащитного абсурдными. По его словам, ребенок такого возраста мог и не понимать, что именно он делает. «Им нужно будет доказать, что он действительно физически совершил это. Мне кажется это почти невозможным», – пояснил юрист.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 31.03.21

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Метки / США

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