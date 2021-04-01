В США четыре человека погибли при стрельбе с бизнес-центре

В американском штате Калифорния произошла стрельба в бизнес-комплексе. По предварительным данным, четыре человека погибли. Об этом сообщает телеканал NBC.

Сообщение о стрельбе в городе Ориндж поступило в департамент полиции 31 марта. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили погибших и пострадавших.

По данным полиции, в настоящее время ситуация стабилизировалась. Угрозы населению нет.

Также известно, что человек, открывший огонь, был ранен полицейскими, его госпитализировали.

Сан-Франциско, Зоя Осколкова

Сан-Франциско. Другие новости 01.04.21

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