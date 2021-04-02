Поезд сошел с рельсов на Тайване, погибли десятки человек

На востоке Тайваня сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате катастрофы погибли по меньшей мере 36 человек, еще 72 человека получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местное министерство транспорта.

По данным Национального пожарного агентства, поезд, следовавший в Тайдун, сошел с рельсов в горном тоннеле к северу от Хуаляня, в результате чего несколько вагонов врезались в стену тоннеля.

В поезде было около 350 человек. На данный момент известно о не менее 36 погибших. Более 72 человек пострадали, около 60 из них госпитализированы. Спасательные работы продолжаются.

От 80 до 100 человек были эвакуированы из первых четырех вагонов поезда, в то время как вагоны с 5 по 8 деформировались, и к ним трудно получить доступ, отмечают спасатели.

По данным Центрального информационного агентства, поезд столкнулся с грузовиком, задействованном в расчистке путей в туннеле от камней.

Отмечается, что сегодняшнее крушение поезда стало крупнейшей железнодорожной катастрофой на Тайване за более чем три десятилетия. В 2018 году 18 человек погибли и 175 получили ранения, когда поезд сошел с рельсов на северо-востоке Тайваня.

Тайбэй, Наталья Петрова

Тайбэй. Другие новости 01.04.21

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