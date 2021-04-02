Неудачно пошутившей американке грозит тюрьма

Для жительницы США неудачная первоапрельская шутка может обернуться тюремным заключением. Об этом сообщает телеканал CNN.
Женщина работает на предприятии в городе Спрингфилд штата Огайо. 1 апреля она отправила своей сестре сообщение, в котором рассказала, что на работу пришел бывший сотрудник. Он якобы вооружен, а все коллеги прячутся от него.
Сестра незамедлительно обратилась в полицию. Она пояснила, что боялась отправить сообщение в ответ, чтобы не выдать местоположение родственницы звонком мобильника.
В результате на предприятие приехали несколько нарядов полиции. Правоохранители проверили все здание и не обнаружили угрозы. Женщина призналась, что хотела разыграть сестру, сообщив о нападении.
Теперь шутницу обвиняют в нарушении работы общественных служб и создании паники. Ей может грозить более года лишения свободы.
Вашингтон, Зоя Осколкова
Вашингтон. Другие новости 02.04.21
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