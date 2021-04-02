«Я бы бился, но теперь битвы нет»: Трамп назвал США коммунистической страной

Дональд Трамп пожаловался, что в США стало слишком много цензуры. По его мнению, Соединенные Штаты превратились в коммунистическую страну. Об этом пишет Daily Mail.

Ранее Facebook удалил интервью Трампа с его невесткой Ларой. Действия руководства соцсети шокировали экс-президента. «Все, что происходит в этой стране, никто никогда не думал, что это произойдет. Это тотальная цензура. Вы делаете заявление – по поводу выборов, по медицинским вопросам или по поводу Хантера Байдена – и если оно им не нравится, они сходят с ума», – сказал Трамп.

Бывший глава государства добавил, что разочарован отсутствием дебатов. По его словам, раньше соперники сражались в поединке, а избиратели выбирали лучшего. Теперь же социальные сети подвергают цензуре свободу слова. «Это коммунистическая страна. Я бы бился, но теперь битвы нет», – заключил Трамп.

Как писал «Новый День», 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США в Вашингтоне во время слушаний по вопросу признания победы Джо Байдена на президентских выборах, и устроили там погром. В результате столкновений с полицией погибли пять человек, в том числе полицейский, более 50 были задержаны. После этого аккаунты Трампа были заблокированы в Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, Reddit и других социальных сетях.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 02.04.21

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