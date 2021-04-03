Президент Аргентины, привившийся «Спутником V», заболел коронавирусом

Президент Аргентины Альберто Фернандес заболел коронавирусом. Об этом он сообщил сегодня в «Твиттере».

«После того как у меня появилась температура 37,3 и легкая головная боль, я сдал тест», – написал Фернандес, добавив, что получил положительный результат.

21 января мировая пресса сообщила, что 63-летний президент Аргентины привился российской вакциной «Спутник V». Он стал вторым главой государства, который привился российской вакциной, после того как это сделал президент Гвинеи Альфа Конде, напоминает «Коммерсант». В российском институте имени Гамалеи заявили, что вакцина «Спутник V» «эффективна на 91,6% против заражения коронавирусом, но зато она на 100% эффективна против тяжелой формы заболевания. После вакцинирования президент перенесет коронавирус легко».

Действительно, СМИ Аргентины отмечают, что, несмотря на легкое недомогание, глава государства чувствует себя бодро и пребывает в хорошем настроении.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 03.04.21

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