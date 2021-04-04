На юго-востоке США ввели чрезвычайное положение из-за угрозы разлива токсичной воды

Во Флориде ввели чрезвычайное положение из-за угрозы разлива токсичной воды. Об этом сообщил губернатор штата Рон Десантис.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблема возникла с водохранилищами фосфатного рудника в Пайни-Пойнт. Рудник перестал работать еще 20 лет назад и его водонакопители, в которых находится более 3 тыс кубометров токсичной воды, никто не обслуживает.
В итоге возникла угроза прорыва. Накануне власти округа Мэнати сообщили, что ситуация резко ухудшилась: не исключено, что старые конструкции не выдержат и загрязненная вода выльется в залив Тампа.
«Я объявил чрезвычайное положение в округе Мэнати, чтобы обеспечить выделение ресурсов для необходимого реагирования и восстановления», – сообщил губернатор штата Флорида.
Флорида, Артем Рокотов
Флорида. Другие новости 04.04.21
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