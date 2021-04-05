В Дубае россиянок задержали за участие в обнаженной фотосессии

Правоохранители Объединенных Арабских Эмиратов задержали 15 девушек и фотографа за непристойное поведение. Подозреваемые устроили фотосессию на балконе отеля, при этом модели были без одежды.

Скандал разгорелся 3 апреля. Тогда 15 девушек вышли на балкон одного из отелей в районе Дубай Марина. Модели были абсолютно обнаженными. По данным газеты The Sun, фотосессию организовали в качестве рекламной акции сайта для взрослых.

Правоохранители задержали всех моделей и фотографа. Стало известно, что среди арестованных восемь человек из России, а также уроженки Белоруссии, Украины и Молдавии. Организовывал съемки также россиянин.

В генконсульстве РФ уточнили, что всего были задержаны 40 человек, передает РИА «Новости». «Они обратились за помощью в генконсульство, но сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная – за участие в развратных действиях», – сказал собеседник агентства.

В ОАЭ действуют строгие законы. В частности, распространение порнографических материалов карается тюремным заключением. На публике запрещено даже целоваться.

«Такое неприемлемое поведение, – говорится в заявлении полиции Дубая, – не соответствует ценностям и этике эмиратского общества». Задержанным грозит до шести месяцев лишения свободы и штраф около 100 тысяч рублей.

Дубай, Зоя Осколкова

Дубай. Другие новости 05.04.21

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