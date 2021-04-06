В Северной Ирландии протестующие закидали полицию «коктейлями Молотова»

В городе Каррикфергус, что расположен в Северная Ирландия, протестующие забросали полицейских «коктейлями Молотова» и кирпичами. Кроме того, участники акций протеста строили на дорогах баррикады, организовывали блокпосты и устраивали поджоги.

Протесты начались еще в минувшие выходные. Негодование граждан вызвано новыми торговыми нормами, которые вступили в силу после выхода Великобритании из состава Евросоюза. Согласно новым нормам, товары, которые перевозят между Северной Ирландией и Великобританией, должны проходить таможенные и пограничные проверки.

Кроме того, жители Северной Ирландии, которая входит в Соединенное королевство, недовольны тем, что 24 политика националистических партий ушли от ответственности за нарушение антикоронавирусных мер. Они собрались на похороны своего сторонника, несмотря на ограничение количества присутствующих на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа, отмечает RT.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 06.04.21

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