На Филиппинах нарушителя карантина наказали приседаниями, он умер

На Филиппинах расследуют смерть местного жителя, который нарушил коронавирусный карантин. Мужчину заставили приседать, а позже он скончался. Об этом сообщает издание Inquirer.

Инцидент произошел в городе Генерал-Триас. Несколько друзей вышли вечером в магазин, тем самым нарушив комендантский час. Патрульные задержали нарушителей и заставили их приседать 100 раз.

Как рассказал один из участников событий, молодые люди исполняли наказание не синхронно, им приходилось начинать сначала. В результате каждый сделал по 300 приседаний.

По возращении домой, одному из мужчин стало плохо, у него начались судороги, в итоге он скончался.

Министерство внутренних дел Филиппин поручило национальной полиции провести расследование. При этом шеф местного отделения полиции утверждает, что нарушителей задержали не полицейские, а сотрудники охраны.

Манила, Зоя Осколкова

Манила. Другие новости 07.04.21

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