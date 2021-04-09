В Норвегии в квартире обнаружили тело умершего десять лет назад мужчины

В квартире в Осло обнаружили тело мужчины, который скончался 10 лет назад. Об этом сообщает телекомпания NRK.

Труп обнаружил консьерж, который пришел проверить пожарную сигнализацию. Он обратился в полицию. Правоохранительные органы нашли в квартире пакет с молоком со сроком годности до апреля 2011 года.

Предположительно, мужчина скончался около десяти лет назад. Экспертиза показала, что смерть не носит криминальный характер.

За это время родственники не обращались в полицию по поводу исчезновения покойного. Соседи также не обратили внимания, что человек не появляется в доме. По их словам, мужчина был нелюдим, вел замкнутый образ жизни и редко общался с посторонними.

Осло, Зоя Осколкова

Осло. Другие новости 09.04.21

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