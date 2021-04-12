Прибалтика впервые приостановила импорт электроэнергии из России

Латвия отказалась от получаемой из России электроэнергии. Отключение от поставок произошло 8 апреля без объяснения причин, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По данным издания, 8 и 11 апреля Латвия обнулила перетоки по сечению с Россией. В это же время проходили испытания по отключению ЛЭП между Белоруссией и Литвой. По словам диспетчера российской Единой энергосистемы, испытания были заранее согласованы с другими участниками энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва).

Внезапное отключение балтийских стран от поставок электроэнергии привело к резкому падению цен на электричество в европейской части России и на Урале. В среднем, электроэнергия подешевела на 1-3%.

По данным Минэнерго, отключение от экспорта со стороны Латвии не сказалось на работе энергосистемы внутри страны.

Страны Прибалтики планируют выйти из соглашения по поставке электроэнергии с участием России к 2025 году. Планируется, что Литва, Эстония и Латвия присоединятся к энергосистемам континентальной Европы и Скандинавии.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 12.04.21

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