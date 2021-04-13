С острова, где извергается вулкан, эвакуируют только с прививкой от Covid-19

На карибском острове Сент-Винсент извергается вулкан. Граждан обещают эвакуировать, но только тех, кто поставит прививку от коронавируса. Об этом сообщает DailyMail.

Извержение вулкана Суфриер началось 9 апреля. Города и поселки острова засыпало пеплом, люди остались без электричества и водоснабжения. По словам вулканологов, извержение может продолжаться до нескольких недель.

Власти планируют эвакуировать более 16 тысяч человек. Часть из них разместят на соседних островах в Карибском море Сент-Люсия, Гренада, Барбадос и Антигуа.

Однако есть одно условие: круизные корабли возьмут на борт только тех, кто вакцинировался от коронавируса. «Принимающие страны ожидают от вас такой надежной защиты от ковида, какая только возможна», – сказал премьер-министр Сент-Винсента Ральф Гонсалес. В настоящее время отправиться без свидетельства о вакцинации можно только на Сент-Люсию, но по прибытии придется поставить прививку.

Кингстаун, Зоя Осколкова

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