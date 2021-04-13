В Таиланде пять человек погибли в загоревшемся двухэтажном автобусе

В Таиланде пять человек погибли и 20 пострадали при пожаре в двухэтажном автобусе. Машина выгорела полностью. Об этом сообщает Thai News Reports.

Инцидент произошел в тайской провинции Кхонкэн, на трассе, ведущей в Бангкок. Во время движения у автобуса лопнула шина заднего колеса, в результате чего произошло возгорание. Вскоре пламя охватило моторный отсек и перекинулось на салон автобуса.

В этот момент в салоне находились 33 пассажира и водители. Многие из них получили сильные ожоги, пять человек от полученных повреждений скончались. Около 20 попали в больницу.

Прибывшим на место пожарным потребовалось полчаса, чтобы ликвидировать возгорание. К этому времени транспорт почти полностью сгорел.

Бангкок, Зоя Осколкова

Бангкок. Другие новости 13.04.21

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