В Египте 20 человек погибли при столкновении автобуса с бензовозом

В Египте автобус врезался в грузовик, перевозивший нефтепродукты. В результате 20 человек погибли, трое попали в больницу с различными травмами. Об этом сообщает El Balad со ссылкой на данные Минздрава страны.
ДТП произошло на юге Египта в провинции Асьют. Автобус, следовавший из Каира в Сохаг, врезался в бензовоз. Грузовик остановился из-за неисправности, а водитель автобуса его не заметил и не успел сбросить скорость. Оба автомобиля загорелись после удара.
В Минздраве уточнили, что жертвами аварии стали 20 человек. Ещё трое были госпитализированы. У пострадавших диагностированы синяки и переломы.
На месте автокатастрофы работали сотрудники полиции, пожарной службы и медики, было задействовано более 30 бригад скорой помощи. Спасательной операцией руководил губернатор провинции Асьют Исам Саад.
Каир, Зоя Осколкова
Каир. Другие новости 14.04.21
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