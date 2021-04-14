Техасские школьники устроили распродажу рабов-одноклассников в соцсетях

В американском штате Техас ученики одной из школ организовали «аукцион рабов», где в качестве лотов выступали их темнокожие одноклассники. Об этом сообщает The Associated Press.

Девятиклассники создали несколько групп в Snapchat, где устроили «работорговлю» учениками. Один из школьников предложил купить за 1 доллар темнокожего сверстника, другой предложил за одноклассника 100 долларов.

Администрация школы назвала такое поведение «кибербуллингом на основании расовой принадлежности». Ко всем виновным учащимся применено дисциплинарное взыскание. Кроме того, были проведены воспитательные беседы со школьниками и их родителями.

Остин, Зоя Осколкова

Остин. Другие новости 14.04.21

Ученые назвали причину тромбоза при использовании вакцины Johnson & Johnson. / В Египте 20 человек погибли при столкновении автобуса с бензовозом. / В США полицейский застрелил подростка. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»