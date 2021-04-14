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Среда, 14 апреля 2021, 10:02 мск

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Техасские школьники устроили распродажу рабов-одноклассников в соцсетях

Фото: Pixabay

В американском штате Техас ученики одной из школ организовали «аукцион рабов», где в качестве лотов выступали их темнокожие одноклассники. Об этом сообщает The Associated Press.

Девятиклассники создали несколько групп в Snapchat, где устроили «работорговлю» учениками. Один из школьников предложил купить за 1 доллар темнокожего сверстника, другой предложил за одноклассника 100 долларов.

Администрация школы назвала такое поведение «кибербуллингом на основании расовой принадлежности». Ко всем виновным учащимся применено дисциплинарное взыскание. Кроме того, были проведены воспитательные беседы со школьниками и их родителями.

Остин, Зоя Осколкова

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