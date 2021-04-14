Илон Маск назвал себя «императором Марса»

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск провозгласил себя «императором Марса». Соответствующая запись появилась в Twitter-аккаунте миллиардера.

В биографии Маска в Twitter значится, что он является «технокоролем Tesla» и «императором Марса». Стоит отметить, что первый титул он решил сменить официально, бизнесмен подал заявление об этом в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Что касается второго звания, то это, скорее всего, шутка, так как Маск не сможет официально стать императором Марса – это будет нарушением Договора о космосе, действующего с 1967 года. В документе есть пункт, гласящий о том, что ни одно государство не может предъявлять претензию на владение космическим телом или его частью.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 14.04.21

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