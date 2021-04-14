Полиция Чехии отказалась ограничивать свободу граждан из-за пандемии

Чешские полицейские отказались следить за выполнением распоряжения Минздрава, который запретил собираться на улице группами больше двух человек. Об этом сообщается в твиттере главного полицейского управления страны.

«Ни закон о пандемии, ни закон об охране общественного здоровья не могут регулировать и ограничивать свободное передвижение людей, то есть их количество. Таким образом, в своей деятельности полицейские не могут и не будут действовать в этом направлении», – говорится в сообщении.

В полиции пояснили, что коронавирусные ограничения касаются массовых акций. Под эти меры нельзя подводить случайные и неорганизованные встречи людей на улицах.

Еще в конце марта чешский Минздрав запретил находиться на улице компаниями свыше двух человек. Исключение составляют члены одной семьи, деловые партнеры или участники похорон.

С начала пандемии в Чехии выявили 1,59 млн случаев коронавирусной инфекции. 28 124 заболевших скончались.

Прага, Зоя Осколкова

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