В Таиланде упавшее в грозу дерево убило трех прирученных слонов

В Таиланде так называемое железное дерево упало из-за сильного ветра и придавило шестерых слонов. Трое животных скончались.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в «слоновой деревне» в горном районе Ме Ванг в провинции Чиангмай на севере Таиланда. Там животных обучают ходить по узким тропам, чтобы возить туристов.

Железное дерево так называется из-за высокой плотности древесины и большой массы. Растение рухнуло на шестерых слонов, которые стояли под ним. В результате слониха и слоненок погибли на месте. Взрослый самец скончался через несколько часов.

Еще двоих пострадавших животных отвезли к ветеринару. Шестой слон получил незначительные повреждения, ему оказали помощь на месте.

Бангкок, Зоя Осколкова

Бангкок. Другие новости 16.04.21

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