Беспилотный вертолет НАСА впервые взлетел на Марсе

НАСА провело первые испытания беспилотного вертолета, который отправили на Марс. Аппарат сумел подняться на высоту трех метров, сообщило американское космическое агентство на своей странице в Twitter.

«Первый полет летательного аппарата на другой планете! Лопасти обычного вертолета на Земле вращаются со скоростью 400-500 оборотов в минуту. Лопасти вертолета Ingenuity вращаются со скоростью 2500 оборотов в минуту», – говорится в сообщении.

Вертолет продержался на высоте около 30 секунд, что изобретатели посчитали своей победой.

Первый полет Ingenuity несколько раз переносили, хотя специалисты отчитывались, что оборудование работает нормально. Сначала он был назначен на 11 апреля, а фактически случился 19 числа.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 19.04.21

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