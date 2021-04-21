В США во время вакцинации от коронавируса раздавали марихуану

В центре Нью-Йорка всем привившимся от коронавирусной инфекции предлагали бесплатную марихуану. Акцию организовала неправительственная организация DCMJ.

Употребление марихуаны в рекреационных целях в Нью-Йорке узаконил губернатор штата Эндрю Куомо в конце марта. Жителям разрешено хранить до 85 граммов каннабиса или до 24 граммов концентрата. При этом курить можно в общественных местах, где разрешено употребление табачных изделий, передает РИА «Новости».

«Сегодня в Вашингтоне и Нью-Йорке мы проводим акцию «косяки за прививки» – это бесплатная раздача конопли», – рассказал агентству один из организаторов акции и основателей организации DCMJ Николас Шиллер.

По его словам, цель акции – склонить людей к вакцинации от коронавируса, если они еще не решились на это. Шиллер добавил, что привитые российским препаратом «Спутник V» также могут получить марихуану, если принесут сертификат о вакцинации.

Всего за день за самокруткой с коноплей пришли более четырех тысяч человек. Некоторые даже пытались перехитрить организаторов и хотели получить марихуану за справку о наличии антител.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 21.04.21

Чехия: центр по борьбе с оргпреступностью задержал 10 человек, которые собирались воевать за ДНР и ЛНР. / В Китае 90-летняя женщина перевела мошенникам 32 млн долларов. / Итальянец 15 лет прогуливал работу и получил зарплату 500 тысяч евро. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»